Россия практически завершила перегруппировку войск для наступления на Востоке — Минобороны

Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений.
Российские окупанты завершили перегруппировку своих войск и готовы к наступлению на Востоке.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в понедельник, 18 апреля.
По его словам, российская авиация увеличила количество вылетов более чем в 1,5 раза.
"Вооруженные силы Российской Федерации завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне. Вместе с тем противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в 1,5 раза", — сказал Мотузяник.
Он назвал задачу наступления оккупантов. Среди них – установление полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной украинской территорией Крым.
"В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для ведения наступления на Востоке. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений", — сказал он.
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