Россия завезла "массовку" для празднования "дня флага" в двух оккупированных областях Украины

Россия привезла своих "актеров" для создания картинки празднования "дня флага" и псевдоподдержки россиян.

На временно оккупированные территории Херсона и Запорожья завезли россиян для проведения пропагандистских мероприятий по поводу празднования дня флага РФ 22 августа

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации Сопротивления, на ТОТ Херсонщины и Запорожья прибыли активисты кремлевского движения, созданного для контроля над молодежью страны. Речь идет о группах до 70 человек.

Официально они будут заниматься организацией праздничных мероприятий ко "дню флага" РФ. Однако в Сопротивлении отмечают, что на самом деле их цель быть массовкой на "митингах" и участвовать в постановочных видео для пропаганды Кремля.

"Такую практику Москва использует с 2022 года, когда официально "празднования" запрещены из-за якобы безопасности ситуации, чтобы объяснить отсутствие массовости. Однако массовка с РФ снимает видео чтобы создать иллюзию поддержки оккупации", — добавляют в Сопротивлении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины Кремль также проводит новую пропагандистскую акцию. Создаются молодежные отряды, которые должны уехать в Курскую область России.

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