"Россия зависит от моста через Керченский пролив": экс-глава ЦРУ об освобождении Крыма

Украине нужно сделать РФ снова зависимой от Керченского моста.

Экс-глава Центрального разведывательного управления США, командующий американской группировкой в Иране генерал Дэвид Петреус говорит, чтобы начать деоккупацию Крыма, Вооруженным силам Украины нужно перебить сухопутный "коридор" на полуостров.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

"Если они (украинцы – ред.) смогут, то в весенне-летнем наступлении этого года разорвут наземную связь, которая есть в России, так называемый наземный коридор, который Россия установила. Таким образом, они (украинцы – ред.) блокируют его, тогда Россия зависит от моста через Керченский пролив для снабжения Крыма. Если бы вы могли снова его снести, а потом заставить его (врага — ред.) полагаться на паромы, а потом, если бы вы могли начать их выбивать — вот это очень, очень сложные действия и операции", – рассказал Петреус.

Он также отметил, что если украинские военные смогут полностью изолировать Крым и получат высокоточные боеприпасы с большей дальностью – они смогут начать обстреливать штабы Черноморского флота, разные авиабазы, разные морские порты и другую инфраструктуру.

"А дальше все зависит от решений, которые, я уверен, сейчас обсуждаются в западных столицах, и особенно в Вашингтоне, когда речь идет о дополнительных возможностях, которые я описал", — сказал экс-глава ЦРУ.

Деоккупация Крыма

По данным разведки Украины, россияне готовятся к обороне в оккупированном Крыму и проводят фортификационные работы.

Ранее американский генерал в отставке Бен Годжес заявил, что Украина освободит оккупированный Крым до конца лета. Однако для этого нужно, чтобы Запад дал необходимое вооружение.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что возвращение Крыма состоится военным путем в 2023 году.

В партии Шольца назвали "законным" освобождение Крыма и других территорий немецкими танками.

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