Россия завладела инициативой в Луганской и Донецкой областях – сводка эстонской разведки

На этой неделе вооруженные силы РФ продолжили атаковать с повышенной интенсивностью.

Россиянам удалось завладеть инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это свидетельствует о том, что цели РФ относительно оккупации региона не изменились.

Об этом сообщает разведывательный центр Сил обороны Эстонии, информирует ERR.

Россия атакует с повышенной интенсивностью

На этой неделе вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать с повышенной интенсивностью. Основные бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и на линии Купянск-Сватово в Луганской области.

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В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки — вс РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением.

"До сегодняшнего дня россияне завладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это свидетельствует о том, что цели РФ не изменились: оккупация обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", – говорится в сообщении эстонской разведки.

Точка приложения основных усилий вс РФ

Также военные Эстонии проанализировали длительные бои за Авдеевку. Там предположили, что этот участок фронта останется точкой приложения основных сил вс РФ.

"С одной стороны, Россия может выдать захват Авдеевки как политическую победу, с другой, завоевание города позволит создать буферную зону перед Донецком глубиной около 10 километров", — подытожила разведка.

Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты. В Эстонии добавили, что несмотря на то, что обе стороны несут значительные потери, по последней информации, украинская оборона держит удар.

Влияние распутицы на ход боев

В эстонской разведке сообщили, что свое влияние на течение боевых действий оказывает и период распутицы (период, когда грунтовые дороги становятся непроходимыми или труднопроходимыми в результате сезонных погодных изменений — ред.).

В течение следующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий вырастет еще сильнее. Таким образом, в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин до затвердения почвы в результате морозов.

"Вероятно, что как Вооруженные силы Украины, так и вс РФ будут пытаться усилить свои позиции перед наступлением зимы", — сообщила разведка.

Напомним, российские захватчики продолжают отправлять десятки своих солдат на "мясные штурмы", пытаясь оцепить Авдеевку. Появилось эпическое видео уничтожения очередной русской колонны.

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