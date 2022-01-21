Россия завозит на Донбасс танки, артиллерию и минометы – разведка

Кроме того, происходит вербовка наемников.

Командование российских вооруженных сил перебрасывают на оккупированную территорию Донбасса танки и самоходные артиллерийские установки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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С начала января 2022-го военную технику везли на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей железной дорогой и автотранспортом.

"Оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше семи тысяч тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что в России активно происходит вербовка наемников. Их отправляют на оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях, после прохождения интенсивных курсов подготовки в учебных центрах.

Напомним, в Беларусь на совместные военные учения стали прибывать подразделения российской армии. Тем временем в соцсетях публикуют новые спутниковые снимки дислокации российских войск на границах с Украиной вблизи поселка Климово в Брянской области. В частности, из Восточного военного округа на западное направление РФ опрокидывает ракетные установки "Искандер".

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