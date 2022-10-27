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Россия завозит в Херсон "мобиков": Буданов считает, что используют их как пушечное мясо

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Россия завозит в Херсон "мобиков": Буданов считает, что используют их как пушечное мясо

Фото: Associated Press

оккупанты готовятся к уличным боям.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что агрессорка Россия завозит недавно мобилизованных в временно оккупированный Херсон.

Об этом главный разведчик сказал в комментарии CNN.

По его словам, оккупанты готовятся к уличным боям в городе. "Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", — сказал он.

Кроме того, РФ вывозит своих муртадов из города и близлежащих районов.

"Москва отдает себе отчет в всей сложности их ситуации и не хочет, чтобы они попали в полное окружение", — говорит глава ГУР.

Отвод российской армии ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки". Именно поэтому, подчеркнул Буданов, "все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки".

Ситуация в Херсонской области

В Херсонском направлении ВСУ находятся в активной обороне и не отдают территории врагу. В Минобороны говорят, что в регионе продолжаются бои.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в Херсоне ВСУ взяли под контроль все переправы. Поэтому оккупанты не смогут вывести войска из города, как они сделали это на Харьковском направлении.

В ОП ситуацию в Херсонской области называют непростой. Алексей Арестович говорит, что там Россия сконцентрировала большую военную силу, которую трудно будет перемолоть.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Путин, вероятно, приказал не отступать с правого берега Днепра. Именно поэтому россияне будут биться за Херсон до последнего солдата.

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Война России против Украины
Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
848
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