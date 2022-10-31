Россия заявила, что останавливает движение "зернового коридора": что придумали оккупанты

Россия нагло лжет, что ВСУ якобы используют "зерновой коридор" для ведения боевых действий против оккупантов.

Россия заявила, что останавливает движение гражданских кораблей в рамках "зерновой инициативы". Оккупанты будут блокировать суда, которые будут пытаться вывезти украинское зерно из наших портов.

Об этом пишут росСМИ.

Россияне как надуманный повод для срыва "зерновой инициативы" использовали обвинения, что якобы Украина использует "зерновой коридор" в военных целях, что является абсолютной ложью.

"К прояснению ситуации вокруг Украины 29 октября "террористической акции" против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", — говорится в сообщении Минобороны страны-агрессора.

Минобороны РФ назвало "недопустимым движение кораблей по коридору безопасности, поскольку украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против России".

Оккупанты предупредили, что гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока "Киев не перестанет использовать его в военных целях".

В то же время в РФ уточнили, что не выходят по "черноморской инициативе", а приостанавливают действие соглашений, а также призвали ООН предоставить гарантии неиспользования коридора и портов для боевых действий против РФ.

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