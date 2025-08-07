Россия заявила, что Украина "отказалась" от обмена пленными: в ЦПД опровергли

РФ продолжает свою информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что третий крупный обмен пленными не начался якобы из-за «отказа Украины от 1000 пленных». Однако это очередная манипуляция врага.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в Telegram.

Что заявило российское чиновник

В российских СМИ начала появляться информация, что якобы «Киев лишь избирательно забирает предложенных Россией на обмен военнопленных».

Вражеские пропагандисты утверждают, что Украина якобы уже отказалась от 1000 военнопленных ВСУ.

Такое фейковое заявление сделал и Мединский. По его словам, третий большой обмен пленными с Украиной «еще не начался из-за отказа Киева».

Также в Сети появилось фейковое «обращение» якобы от имени украинских военнопленных, в котором говорится о якобы «исключении отдельных лиц из списков на обмен».

Что говорят в ЦПД

В ЦПД опровергли очередной фейк России, заявив, что это продолжение российской кампании по дискредитации обменов.

«Россия продолжает свою информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными, активно распространяя ложные заявления через своих должностных лиц и пропагандистов. Глава российской переговорной делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что третий обмен пленными задерживается из-за якобы „отказа Украины забирать тысячу своих военнопленных“. Он также обвинил Украину в выборочном подходе к обмену. Эти утверждения не соответствуют действительности. Как сообщалось ранее, Украина настаивает на принципе „всех на всех“ при обмене пленными, и каждый случай задержки является частью сознательной кампании России по манипулированию общественным мнением и снижению доверия к украинским государственным институтам», — отметили в Центре.

Напомним, ранее ЦПД предупреждал, что Россия готовит кампанию фейков по обмену пленными. Россияне хотят дискредитировать власть и создать представление, что Украина «не хочет» возвращать своих людей, подчеркнули в ЦПД СНБО.