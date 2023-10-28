Россия заявила, что украинские БПЛА атаковали Курскую АЭС

Российские пропагандисты говорят, что три украинских беспилотника якобы попали по Курской АЭС.

Один беспилотник якобы попал по складу ядерных отходов Курской АЭС, расположенной по меньшей мере в 60 километрах от украинской границы.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ ссылкой на российский МИД.

"Один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, два упали на комплекс административных зданий станции", — заявили в РФ.

Там утверждают, что атаки беспилотников в Курской области не повлияли на АЭС и станция "работает в штатном режиме".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что у Украины нет никаких ограничений в отношении военных объектов РФ, если речь идет об использовании оружия, производимого нашим собственным ВПК. Есть определенные договоренности с партнерами о том, что мы не используем оружие, которое они нам предоставляют, по территории России.

Читайте также: