Россия заявила, что "уничтожила в Тернополе снаряды с обедненным ураном": в ОВА рассказали подробности

Оккупанты обстреляли частные склады и критическую инфраструктуру.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш опроверг заявления российских террористов о том, что россияне ракетными обстрелами "уничтожили в Тернополе снаряды с обедненным ураном". Он подчеркнул, что на самом деле оккупанты целились по гражданской и критической инфраструктуре.
Об этом он сказал 15 мая на брифинге.
Владимир Труш подчеркнул, что в Тернополе оккупанты попали в склады с гуманитарной помощью и частных предпринимателей.
"Во время второго обстрела, который ориентировочно произошел в 5:00, пострадали снова предприятия на территории Тернопольской громады. Был уничтожен автопарк на 50 транспортных средств. А в Великогаевской громаде уничтожено немало дачных домиков", — пояснил глава Тернопольской ОВА.
Владимир Труш подчеркнул, что заявления россиян о "уничтоженных в Тернополе снарядах с обедненным ураном" — это фейк.
"Это неправда. Радиационный фон в Тернопольской области в норме. Ракеты попали в предпринимательские и гуманитарные склады, где была помощь для ВПЛ и сельскохозяйственная продукция", — пояснил он.
Напомним, российские террористы в ночь на 14 мая дважды обстреливали Тернополь. Россияне уничтожили склады с гуманитарной помощью и попали на территории частных предприятий.
Также 15 мая возле Тернополя нашли неразорвавшуюся российскую ракету Х-55. Ее планируют уничтожить.
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