Россия заявила, что "уничтожила в Тернополе снаряды с обедненным ураном": в ОВА рассказали подробности

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш опроверг заявления российских террористов о том, что россияне ракетными обстрелами "уничтожили в Тернополе снаряды с обедненным ураном". Он подчеркнул, что на самом деле оккупанты целились по гражданской и критической инфраструктуре.

Об этом он сказал 15 мая на брифинге.

Владимир Труш подчеркнул, что в Тернополе оккупанты попали в склады с гуманитарной помощью и частных предпринимателей.

"Во время второго обстрела, который ориентировочно произошел в 5:00, пострадали снова предприятия на территории Тернопольской громады. Был уничтожен автопарк на 50 транспортных средств. А в Великогаевской громаде уничтожено немало дачных домиков", — пояснил глава Тернопольской ОВА.

Владимир Труш подчеркнул, что заявления россиян о "уничтоженных в Тернополе снарядах с обедненным ураном" — это фейк.

"Это неправда. Радиационный фон в Тернопольской области в норме. Ракеты попали в предпринимательские и гуманитарные склады, где была помощь для ВПЛ и сельскохозяйственная продукция", — пояснил он.

Напомним, российские террористы в ночь на 14 мая дважды обстреливали Тернополь. Россияне уничтожили склады с гуманитарной помощью и попали на территории частных предприятий.

Также 15 мая возле Тернополя нашли неразорвавшуюся российскую ракету Х-55. Ее планируют уничтожить.

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