Россия заявила, что якобы взяла в плен "украинского диверсанта"

Ранее Кремль распространил очередной фейк о том, что якобы украинские военные пытались пересечь границу России.

Глава российского ФСБ Александр Бортников заявил, что российские силовики захватили в плен украинского военного, который якобы хотел пересечь границу РФ.

Об этом он сказал на брифинге с президентом России Владимиром Путиным.

Так, по словам Бортникова, ночью на 21 февраля две "диверсионные группы военных Украины" якобы пересекли границу России в Луганской области и с территории Мариуполя.

"В результате состоявшегося боя эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", — заявил глава российского ФСБ.

Напомним, в Минобороны России 21 февраля раз распространили фейк о том, что якобы Украина пыталась нарушить границу с РФ. Две боевые машины пехоты, как утверждают в Москве, были уничтожены в Ростовской области, куда, к слову, оккупанты принудительно вывозили людей из ОРДЛО. Также якобы были убиты и пять человек, которые, как заявляют в РФ, якобы пытались проникнуть на территорию РФ из Украины.

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