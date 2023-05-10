Россия заявила о "ликвидации военного командования Украины": Маляр отреагировала

Маляр подчеркнула, что так страна-агрессор хочет поднять боевой дух оккупантов.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления российских пропагандистов о "ликвидации" украинских военных командующих.
Об этом она написала на своем телеграм-канале.
Заместитель министра обороны подчеркнула, что все в украинском военном командовании живы. Она подчеркнула, что россияне намеренно распространяют фейки, чтобы повлиять на военное руководство Украины и поднять боевой дух оккупационной армии.
"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы. Обычно такие сообщения имеют несколько целей: психологическое влияние на самого человека, деморализация украинских войск, краткосрочный хайп на теме для поднятия духа собственного войска. Это только незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", - подчеркнула Анна Маляр.
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Он не будет присутствовать "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.
Читайте также:
- Сбросили инструкцию с дрона: под Бахмутом ВСУ взяли в плен оккупанта — видео
- Оккупанты из артиллерии обстреляли Волчанск на Харьковщине – есть жертва
- Ситуация на фронтах Украины: где атакует враг и что делают ВСУ (карта)