Россия заявила о "ликвидации военного командования Украины": Маляр отреагировала

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления российских пропагандистов о "ликвидации" украинских военных командующих.

Об этом она написала на своем телеграм-канале.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что все в украинском военном командовании живы. Она подчеркнула, что россияне намеренно распространяют фейки, чтобы повлиять на военное руководство Украины и поднять боевой дух оккупационной армии.

"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы. Обычно такие сообщения имеют несколько целей: психологическое влияние на самого человека, деморализация украинских войск, краткосрочный хайп на теме для поднятия духа собственного войска. Это только незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", - подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Он не будет присутствовать "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.

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