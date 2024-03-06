Россия заявила о "масштабном наступлении" на Херсон и Николаевщину: что говорят в ВСУ

Оккупанты продолжают штурмовать плацдарм на левом берегу Херсонской области.
В ВСУ объяснили, что заявления России о "новом наступлении" на юге, в частности на Херсон и Николаевскую область, имеют две цели: оказывать давление на морально-психологическое состояние украинцев и направлено на предвыборную кампанию в РФ.
Об этом рассказала 24 Канала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
"Эта пропагандистская риторика абсолютно предвыборная. Она направлена на население временно оккупированных территорий, которые не изъявляют желания приобщаться к цирку с квазивыборами. Таким образом враг информационно пытается давить на людей", — прокомментировала она.
По ее словам, ни о каком наступлении россиян на правый берег Херсонщины не может идти и речи, потому что они не могут справиться с плацдармом ВСУ на левом берегу.
"О каком наступлении на правый берег (Херсонщины – ред.) можно говорить, если они плацдарм преодолеть не могут? Они продолжают его штурмовать на левом берегу, имея чрезвычайное преимущество по количеству и качеству вооружения и личному составу. Но штурмы постоянно завершаются поражением", – объяснила Гуменюк.
Она добавила, за минувшие сутки оккупанты провели 3 штурма. При этом они потеряли до 50 военных и вернулись на выходные рубежи.
Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) проанализировали, какая тактика российских войск помогла взять Авдеевку.
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