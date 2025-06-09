Россия заявила о наступлении на Днепропетровщину: реальна ли угроза

Россия заявила о «наступлении» на Днепропетровщину / © ТСН.ua

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Недавно россияне заявили об успешном наступлении в Днепропетровской области, объясняя это процессом создания очередной «буферной зоны».

Однако в отличие от громких заявлений оккупантов, реальная ситуация на фронте не подтверждает никаких территориальных потерь Украины.

Что известно о наступлении россиян на Днепропетровщину — узнайте в материале ТСН.ua.

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Россияне заявили о «наступлении» на новую область Украины

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил, что якобы оккупационные силы «начали наступление» в Днепропетровской области, и разразился новыми угрозами.

По его словам, тот, «кто не хочет признавать реалии войны» на переговорах, якобы «получит новые реалии на земле».

В свою очередь в Минобороны РФ 7 июня заявили, что танковая дивизия в составе группировки «Центр» ВС РФ вышла на западную границу Донецкой области и развивает наступление на территории Днепропетровской области».

Впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы «наступлении» армии РФ в Днепропетровской области и отметил, что это является работой по созданию «буферной зоны».

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В Украине опровергают заявления Кремля

Генеральный штаб ВСУ, представители Сил обороны юга и СНБО опровергли заявления российского Минобороны и спикера Кремля о «прорыве» на Днепропетровщину.

По словам спикера Генштаба Андрея Ковалева, боевые действия продолжаются в Донецкой области, а не на территории Днепропетровской.

«Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст — российская дезинформация», — подчеркнул представитель Генштаба.

Кроме того, в Институте изучения войны (ISW) проанализировали спутниковые снимки за 7 и 8 июня, на которых были отмечены новые воронки от артиллерии.

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Таким образом, по состоянию на 9 июня нет никаких подтвержденных фактов прорыва российских войск на территорию Днепропетровской области.

Ситуация на фронте

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что российские войска не дошли до админграницы Днепропетровской области. Он сообщил, что активные бои ведутся на Покровском и Новопавловском направлениях.

Офицер третьей бригады Нацгвардии Украины «Спартан» Игорь Шафигулин сообщил, что оккупанты усилили количество обстрелов и штурмов на этом направлении. По его словам, за последние несколько недель активность атак увеличилась.

«Враг пытается максимально плотно работать по нашим позициям. Увеличилось количество пехотных штурмов, пытающихся выбить нас с позиций. Они в течение дня, ночью пытаются накопиться, и когда их 4–5 дошло до какой-то точки, они уже штурмуют», — рассказал военный.

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Кроме того, аналитики DeepStatе сообщали, что по состоянию на 5 июня 2025 года российские подразделения закрепились на расстоянии около двух километров от границы Днепропетровщины, но саму границу не пересекли.

«Согласно нашей карте боевых действий 5 июня 2025 года враг закрепился в 2020 метрах от Сичеславщины. Россияне оказывают давление силами 1-й бригады и 2-х полков, укомплектованных свежим пополнением», — говорилось в сообщении.

Ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что на Новопавловском направлении российские войска, используя мотоциклетную технику, пытаются продвинуться в направлении Днепропетровской области.

По его словам, ситуация на этом участке фронта остается напряженной.

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Зачем россиянам Днепропетровщина

В мае военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечал, что оккупанты стремятся выйти на админграницы Днепропетровщины, чтобы шантажировать США и украинское руководство расширением зоны боевых действий.

«Оккупанты будут пытаться решить стратегическую задачу выхода на админграницы Днепропетровской области как на Новопавловском, так и на Покровском направлениях. Это позволяет им откровенно шантажировать и Соединенные Штаты, и политическое руководство Украины возможностью масштабирования театра боевых действий за счет Днепропетровской области», — заявлял Снегирев.

Между тем военный эксперт Денис Попович заявлял, что цель россиян скорее пропагандистская, чем военная.

Он отметил, что РФ уже заявляла о своем присутствии в регионе, хотя это невозможно подтвердить.

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Эксперт считает, что цель Кремля — создать иллюзию успеха, поднять моральный дух своих войск, а также усилить свои позиции на международных переговорах.

«Военного значения это не имеет, но пропагандистское — очень большое», — подчеркнул Попович.

Есть ли угроза наступления на Днепр

Денис Попович отметил, что непосредственное наступление на Днепр не планируется, а действия врага вписываются в общее наступление на Покровском и Южно-донецком направлениях.

«Они будут продвигаться там, где смогут просочиться», — добавил аналитик.

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В свою очередь в ноябре прошлого года аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке спрогнозировал, что бои могут сместиться на Днепропетровщину.

Тогда он заявил, что контроль над Днепром может определить результаты предстоящих переговоров. Таким образом, город становится стратегической целью для России.

«Я думаю, это то, чего они хотят. Впрочем, это не значит, что они могут это сделать», — сказал аналитик.

Российские фейки о «наступлении» на Днепропетровщину

Россияне не впервые распространяют информацию о продвижении в Днепропетровской области.

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В мае 2025 года в России заявили, что их войска вышли на административную границу Днепропетровской области. Пропагандисты опубликовали фото якобы оокупантов возле заграждения из колючей проволоки.

Тогда аналитический портал DeepState пояснил, что фото, которое распространяют Z-паблики как сделанные якобы на Днепропетровщине, действительно сделаны в районе поселка Троицкое.

Также руководство Днепропетровской ОВА подтвердило, что информация о «прорыве» является фейком, а российские заявления — попыткой запугать местное население и посеять панику.

«Это фейк! И эта „новость“, и якобы ее иллюстрирующее фото. Они не соответствуют действительности и намеренно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию», — написал тогда в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

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Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что армия РФ может готовиться к масштабному наступлению, а также какие возможные цели врага.

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