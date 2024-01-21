Россия заявила о "перехвате украинских ракет" над Севастополем: что известно

Россия заявила о сбитии 2 украинских ракет над Черным морем.

В субботу, 21 января, российское министерство обороны сообщило о сбитии двух ракет над акваторией Черного моря у побережья оккупированного Крыма.

Об этом сообщают росСМИ.

Во временно захваченном Севастополе тревогу объявляли дважды. По утверждению российского Минобороны, ракеты были уничтожены около 14:00 мск в районе западного побережья захваченного полуострова.

В РФ это традиционно назвали "очередной попыткой Киева совершить террористическую атаку на объекты в России".

Также известно, что во время инцидента незаконный Керченский мост традиционно перекрывали для движения.

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители услышали звук беспилотников, а власти не могли ничего сделать.

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