Россия заявила о "перехвате украинских ракет" над Севастополем: что известно

Россия заявила о сбитии 2 украинских ракет над Черным морем.
В субботу, 21 января, российское министерство обороны сообщило о сбитии двух ракет над акваторией Черного моря у побережья оккупированного Крыма.
Об этом сообщают росСМИ.
Во временно захваченном Севастополе тревогу объявляли дважды. По утверждению российского Минобороны, ракеты были уничтожены около 14:00 мск в районе западного побережья захваченного полуострова.
В РФ это традиционно назвали "очередной попыткой Киева совершить террористическую атаку на объекты в России".
Также известно, что во время инцидента незаконный Керченский мост традиционно перекрывали для движения.
Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители услышали звук беспилотников, а власти не могли ничего сделать.
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