Россия заявила о потере почти 80 пассажирских самолетов из-за санкций

Глава Министерства транспорта России Виталий Савельев заявил, что РФ, в результате введенных Западом санкций против ее авиаотрасли, потеряла 76 пассажирских самолетов.

Об этом сообщает российский "Коммерсант".

"Нас неожиданно застали врасплох решениями забрать самолеты. Всего мы потеряли 76 пассажирских судов", — сказал Савельев.

Санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала российского вторжения в Украину. В частности, США и ЕС запретили поставки в РФ самолетов и комплектующих, а также обязали лизингодателей вернуть уже сдавшиеся в лизинг самолеты (их количество, по данным Bloomberg, составляло до 40% российского флота).

Кроме того, иностранные суда российских авиакомпаний были арестованы за границей.

"Как стало известно 16 ноября, в ГТЛК (крупнейшая лизинговая компания РФ – ред.) отказались от анонсированных летом планов на 30% повысить ставки на лизинг 37 самолетов, принадлежавших дочерней GTLK Europe. Большинство этих лайнеров эксплуатируют "Аэрофлот" и "Россия", а также S7, "Аврора" и "Ямал". Компромиссу, по данным "Коммерсанта", удалось добиться благодаря вмешательству Минтранса", – говорится в сообщении.

Напомним, ГУР провело кибероперацию против "Росавиации" и получило секретные документы.

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