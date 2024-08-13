Россия заявила о сбитии БПЛА на своей территории: сколько из них атаковали Курскую область

Россия заявляет о сбитии "украинских" беспилотников над своей территорией.

В Минобороны РФ заявили, что якобы сбили 14 украинских беспилотников, 12 из них – над Курской областью.

Об этом сообщило российское Минобороны.

"Очередными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: двенадцать – над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями", – говорится в сообщении.

Напомним, тысячи украинских военных продолжают продвигаться в Курской области России, захватывая все новые населенные пункты. Силы обороны Украины активно берут врага в плен и "трофеят" его технику, тогда как российские командиры бросают на позиции срочников. По оценкам аналитиков, украинское наступление на Курщине позволило ВСУ хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта.

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