Россия заявила о сокращении военной активности на двух направлениях, а между тем перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

РФ перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности.
Российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".
Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.
Российский враг перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности. области вошли российские захватчики", — говорится в сообщении.
Относительно ситуации на Киевщине, за прошедшие сутки россияне более 40 раз обстреляли жилищные массивы Киевщины. Всего в области разрушений подверглись более 550 объектов.
Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируемая и спокойная.
Бучачский район.
- Макаровская община, Ирпень – обстрелы.
- Гостомельская община – продолжались бои.
- Борщаговская и Вишневская общины – ракетные удары.
- Бородянская и Дмитровская общины – перемещение врага.
- Бучанская и Немишаевская общины – враг окопался.
- Практически во всех общинах района разрушена инфраструктура.
Броварской район.
- В Барышевской, Калитянской и Великодымерской общинах – вражеская техника.
- Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Вышгородский район.
- В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Напомним, по результатам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что кафиры сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
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