Россия заявила о сокращении военной активности на двух направлениях, а между тем перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

Россия заявила о сокращении военной активности на двух направлениях, а между тем перебрасывает "Искандеры" в Беларусь

РФ перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности.

Российская делегация в Стамбуле заявила о существенном сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, продолжает перебрасывать в Беларусь ракетные комплексы "Искандер-М".

Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк.

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Российский враг перегруппирует войска и отводит часть подразделений на территорию Республики Беларусь для восстановления боеспособности. области вошли российские захватчики", — говорится в сообщении.

Относительно ситуации на Киевщине, за прошедшие сутки россияне более 40 раз обстреляли жилищные массивы Киевщины. Всего в области разрушений подверглись более 550 объектов.

Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируемая и спокойная.

Бучачский район.

Макаровская община, Ирпень – обстрелы.

Гостомельская община – продолжались бои.

Борщаговская и Вишневская общины – ракетные удары.

Бородянская и Дмитровская общины – перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская общины – враг окопался.

Практически во всех общинах района разрушена инфраструктура.

Броварской район.

В Барышевской, Калитянской и Великодымерской общинах – вражеская техника.

Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район.

В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован.

Напомним, по результатам переговоров в Стамбуле российская сторона заявила, что кафиры сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

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