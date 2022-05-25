Россия заявила о возобновлении работы порта в Мариуполе: в горсовете объяснили, почему это невозможно

Россия заявила о возобновлении работы порта в Мариуполе: в горсовете объяснили, почему это невозможно

Работу порта технически пока невозможно восстановить из-за отсутствия электричества в городе.

Россия заявила якобы о возобновлении работы порта в оккупированном Мариуполе. Однако эта информация не соответствует действительности, ведь в городе отсутствует электричество, а даже куча генераторов, которой нет, не может обеспечить работу порта.

Об этом 25 мая сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты радостно заявляют о том, что порт заработал в обычном режиме. Ага. А еще в Мариуполе появилась вода и электричество. И где-то уже проросло денежное дерево Буратино. Сугубо технически. Для работы порта и восстановления перевалки грузов нужно электричество. Его нет", – написал он.

К тому же затопленное украинское судно "Меотида" защищает порт от захода крупных судов.

"К слову, еще вчера самоназванный мэр Иващенко уже рассказал, что 12 тысяч тонн груза уже ушло из порта. Кажется, пока это первые 12 тысяч тонн лжи российской пропаганды. Вместе с воздухом это пока единственное, что системно отгружается из Мариуполя в окружающий мир", – добавил Андрющенко.

Напомним, еще двое саперов российских оккупантов из так называемой "ДНР" подорвались на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

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