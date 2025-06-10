Россия заявляет о "денацификации" Днепропетровщины: подробности от ISW

ВСУ / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Российские войска продолжают наступательные действия на юго-западе Донбасса и уже приблизились к административной границе с Днепропетровской областью.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По их информации, геолокационные видеозаписи от 9 июня подтверждают продвижение россиян северо-западнее Орехового, близ Новопавловки.

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Министерство обороны России в тот же день заявило о захвате новых позиций в «неопределенных районах Днепропетровской области». Российские милблогеры, в частности, сообщают об участии 90-й танковой дивизии Центрального военного округа в боевых действиях вблизи границы двух областей.

Кремль активно продвигает информационную кампанию, направленную на легитимизацию новых захватнических планов. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия военных в регионе — это часть создания так называемой «буферной зоны».

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев открыто заявил, что Днепропетровщина находится в «сфере интересов» России.

Также прозвучали заявления о начале «денацификации» области, которые ранее Кремль использовал как повод для вторжения. Глава оборонного комитета Госдумы Дмитрий Саблин прямо сказал: если Украина не пойдет на условия РФ, Россия «обязательно возьмет Днепр и другие города».

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По мнению аналитиков ISW, это подтверждает, что Москва не заинтересована в мирном урегулировании конфликта, а наоборот готовится к затяжной войне с целью постепенной оккупации новых территорий.

«Кремль последовательно демонстрирует, что его аппетиты выходят далеко за пределы Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей», — заключают в ISW.

Напомним, генеральный штаб ВСУ, Силы обороны юга и Совет национальной безопасности и обороны опровергли заявления Минобороны РФ и представителей Кремля о якобы «прорыве» российских войск на территорию Днепропетровской области.

«Это не соответствует действительности. Все боевые столкновения проходят на территории Донецкой области. Распространенная информация является частью российской информационной операции», — подытожили там.

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