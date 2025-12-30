Россия заявляет о захвате Мирнограда и Гуляйполя: что на самом деле происходит

ВСУ на фронте / © Associated Press

Россияне распространяют дезинформацию о якобы полном захвате стратегически важных городов на Востоке Украины. Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук опроверг заявления вражеской пропаганды, объяснив, что реальная картина боевых действий существенно отличается от сводок Москвы.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Что происходит в Мирнограде и Покровске

Ситуация на этом отрезке фронта остается одной из самых сложных. Враг пытается взять Мирноград в клещи, атакуя с нескольких сторон: усиливает давление с севера (направление Красного Лимана) и с юга (районы Гродовки и Новогродовки). Главная цель оккупантов — перерезать логистику между городами.

Несмотря на критическое напряжение, майор ВСУ подчеркнул, что город не потерян.

«Ситуация очень сложная и очень напряженная, но Мирноград до сих пор не находится под контролем российских войск», — подчеркнул Ткачук.

Оборону агломерации держит 7 корпус ДШВ. Что касается Покровска, то город фактически разделен железнодорожным путем: южная часть контролируется врагом, тогда как север остается под контролем Сил обороны Украины.

Логистика работает, а украинские подразделения даже производят контратакующие действия для сдерживания противника. Замысел врага захватить важный узел в Гришином пока не реализован.

Тревожные новости из Гуляйполя

В Гуляйполе ситуация тоже обострилась. Ткачук подтвердил продвижение врага и потерю командно-наблюдательного пункта одного из батальонов на прошлой неделе. Однако он категорически отрицал полную оккупацию города.

«Россияне не контролируют сегодня весь населенный пункт. Они сегодня его не захватили. В городе идут бои», — заявил военный.

Эксперт также указал на проблемы в организации обороны в этом направлении. По его мнению, возлагать защиту такого большого узла исключительно на 102-ю бригаду ТРО было ошибочным решением командования, поскольку возможности терробороны не соответствуют масштабу угрозы, которую можно было спрогнозировать после падения Угледара.

Тактика лжи Кремля

Ткачук заметил, что российская пропаганда системно манипулирует фактами. Тактика врага заключается в том, чтобы любое продвижение в окрестностях или мероприятие в серую зону подавать как полное взятие города.

«Говорить с их стороны, что они что-то контролируют, это ложь просто чистой воды», — резюмировал майор ВСУ.

Аналогичную информационную кампанию россияне проводили и в отношении Купянска, пытаясь посеять панику и уныние. Поэтому украинцам советуют доверять только проверенным данным Генштаба и аналитиков.

Напомним, военный аналитик и руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «Украинской правде» заявил, что Россия сознательно увеличивает количество «горячих точек» на фронте, чтобы истощить Силы обороны Украины. По его словам, из-за нехватки стратегических резервов украинская армия вынуждена постоянно реагировать на действия врага, а дефицит личного состава, снижение мобилизации и потери усложняют ситуацию и создают риск прорыва обороны на отдельных участках.