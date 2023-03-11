Россия жестоко ударила по Херсонщине: власти сообщили трагические новости (фото)

За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонщины, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Есть жертвы среди гражданского населения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"К сожалению, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Город Херсон враг обстрелял четыре раза. 14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома", – написал он.

Фото: ГУ НП в Херсонской области

Напомним, российская армия 9 марта из тяжелой артиллерии и "Градов" 79 раз обстреляла Херсонскую область, выпустили по населенным пунктам 407 снарядов. Четыре человека погибли, трое ранены.

Украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был освобожден 11 ноября 2022 года.

Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольных украинскому правительству районов области.

Фото: ГУ НП в Херсонской области

В последнее время западные военные аналитики и журналисты стали все чаще говорить, что украинские войска уже весной могут перейти в контрнаступление. К примеру, в обзорах американского Института изучения войны уже несколько раз звучали такие прогнозы. Называлось и вероятное направление наступления – юг Украины.

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