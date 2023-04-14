Россия значительно усилит свои атаки на фронте в ближайшие недели — разведка Эстонии

Интенсивность боевых действий в Украине также резко усиливалась в 2022 году в конце апреля.

В Эстонии считают, что интенсивность боевых действий в Украине возрастет в ближайшие недели и дело не только в вероятном контрнаступлении ВСУ, но и в том, что Россия усилит свои атаки на позиции украинцев.

Об этом заявил командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, передает ERR.

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Он заявил, что интенсивность боевых действий в Украине также резко усиливалась в 2022 году в конце апреля. Россия проводит передислокацию своих войск на линии фронта, которая означает, что россияне готовятся к возможному наступлению ВСУ.

В разведке Эстонии заявили, что Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, хотя по словам аналитиков, войскам агрессора уже не хватает возможностей для сильных ударов по всей линии фронта. Однако это не означает, что Россия не может проводить наступательные действия на отдельных участках фронта, хотя одновременно по нескольким направлениям препятствуют колоссальные потери в живой силе и технике, заявил Гросберг.

Он заявил, что по имеющимся данным разведки Эстонии, Россия уже потеряла более двух тысяч танков, а потери другой бронетехники уже превысили показатель в десять тысяч. Россия не может восстанавливать такие потери за счет собственного производства, но имеет на складах достаточно техники для ведения войны в течение как минимум всего 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что среди европейских политиков все больше распространяется мнение о том, что украинцы не смогут добиться значительного успеха во время контрнаступления, поскольку российские захватчики успели хорошо окопаться на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что война России против Украины может занять еще несколько лет.

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