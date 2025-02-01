Россия знала, что там гражданские: Генштаб показал кадры с последствиями удара по интернату в Судже

К моменту атаки в интернате находились десятки гражданских, которые готовились к эвакуации.

В субботу, 1 февраля, в 16:54 российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (УАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ и оприлюднил видео с последствиями удара.

"На момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Российская сторона владела информацией, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, среди которых женщины и дети", – говорится в сообщении.

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Временная военная комендатура делает все возможное для спасения уцелевших.

"Удар по интернату в Судже – очередное военное преступление российских властей, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и собственных мирных граждан. За каждое военное преступление террористы обязательно понесут ответственность", – отмечает Генштаб ВСУ.

Ранее сообщалось, что под завалами находятся 95 человек.

Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по интернату в Судже

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