Российский танк.

Армия агрессорки России уже готовится к масштабному наступлению на Донбассе. Захватчик уже начали прощупывание направлений и поиск возможности «тотального контроля» логистических путей в города Славянск и Краматорск в Донецкой области.

Об этом заявил военный Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«Огненное давление на эти дороги — довольно трудная задача, ведь они расположены относительно далеко от фронта, тем не менее, болезненный для нас результат имеют», — подчеркнул военный.

По его словам, местность в Донбассе дают возможности для маневров и эффективного ведения боевых действий. Именно поэтому, отметил Осман, парализации фронта и хаотического отступления не будет.

Военнослужащий ВСУ замечает: эта ситуация в очередной раз доказывает, что основа в обороне и наступлении — это жесткий контроль логистики, а не «гоня за уничтожением» единичных захватчиков в лесополосах. Это второстепенная задача, добавил Бунятов.

Напомним, 8 сентября Генштаб сообщил, что украинские Силы обороны уволили село Заречное в Донецкой области. Этот населенный пункт уволил 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» Сухопутных войск ВСУ.

Заметим, главком Александр Сырский сообщил, что ВСУ вернули 26 кв. км на одном из самых сложных направлений – Покровском. По его словам, в августе на этом участке фронта было потеряно 5 кв. км. Главнокомандующий также отметил, что подобное соотношение в пользу ВСУ и Добропольского направления.

