Россиян каждый день готовят к войне против Европы — немецкие эксперты предупредили об угрозе

Профессор Университета Кельна Томас Егер считает, что граждан России ежедневно готовятся к войне против Европы.

Об этом он рассказал в интервью BILD.

Томас Егер также объяснил, почему все больше европейских политиков открыто говорят о возможности военного конфликта с Россией в ближайшем будущем.

"оссийское общество каждый день через телевизор готовят к войне против европейских государств, — сказал он. — Это дошло ещё не до всех (в Европе - ред.), поэтому эту тему нужно поднимать публично. <...> Цель этих указаний на надвигающуюся войну — побудить лиц, принимающих решения, наконец принять меры. Потому что слабость вооружённых сил стран ЕС — это приглашение для России заняться политико-военным шантажом", — отметил он.

Профессор подчеркнул, что только хорошо вооруженные армии могут стать сдерживающим фактором потенциальных агрессоров. А Россия – не потенциальный агрессор, а реальный.

"Через два года после полномасштабного вторжения России в Украину канцлер (Олаф Шольц - ред.) говорит, что нужно начать производство боеприпасов. Это могло и должно было быть решено два года назад", — подчеркнул Томас Эгер.

Такого же мнения придерживается военный эксперт и профессор Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

"Многие ответственные лица осознают опасность, которая может возникнуть в случае победы России в войне против Украины. Мы говорим о конкретной угрозе войны, так как понимаем, что если Украине не будут поставлены боеприпасы, то может возникнуть ситуация, при которой она понесёт большие потери, в том числе территориальные... Потому что было бы серьёзной стратегической ошибкой прекратить поддержку и позволить россиянам частично оккупировать Украину", – отметил военный эксперт.

Напомним, Россия глушит GPS, НАТО мобилизует войско – что известно об угрозе войны Москвы с Альянсом.

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