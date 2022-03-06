Россиян может ждать "внутренний" Интернет: власти активно готовятся к отключению от мировой Сети

Россиян может ждать "внутренний" Интернет: власти активно готовятся к отключению от мировой Сети

Все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону.

Россия планирует с 11 марта полностью отключиться от мирового Интернета. И уже начала рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сайтов) соответствующие документы.

Об этом свидетельствуют правительственные телеграммы, "слитые" в каналах, связанных с "Роскомнадзором", передает агентство NEXTA.

Фото: t.me/nexta_live

Фото: t.me/nexta_live

Все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону. Также должны быть собраны подробные сведения о сетевой инфраструктуре сайтов.

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При использовании иностранного хостинга переместить на нем публичные ресурсы на российский хостинг. Все публичные ресурсы, которые находятся в другой доменной зоне – переместить по возможности в доменную зону ru.

О принятых мерах компании должны сообщить в Минцифры РФ не позднее 15 марта. Если возникнут отказы – также об этом сообщить.

Напомним, что россияне сегодня проснулись в стране, отключенной еще и от международных платежных систем Visa и Mastercard. Теперь своими банковскими картами они могут рассчитываться только на родине, а также в 7 государствах – большинство из которых постсоветские.