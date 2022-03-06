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Россиян может ждать "внутренний" Интернет: власти активно готовятся к отключению от мировой Сети

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Россиян может ждать "внутренний" Интернет: власти активно готовятся к отключению от мировой Сети

Pexels

Все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону.

Россия планирует с 11 марта полностью отключиться от мирового Интернета. И уже начала рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сайтов) соответствующие документы.

Об этом свидетельствуют правительственные телеграммы, "слитые" в каналах, связанных с "Роскомнадзором", передает агентство NEXTA.

Фото: t.me/nexta_live / ©
Фото: t.me/nexta_live
Фото: t.me/nexta_live / ©
Фото: t.me/nexta_live

Все серверы и домены в России должны быть с 11 марта переведены в российскую зону. Также должны быть собраны подробные сведения о сетевой инфраструктуре сайтов.

При использовании иностранного хостинга переместить на нем публичные ресурсы на российский хостинг. Все публичные ресурсы, которые находятся в другой доменной зоне – переместить по возможности в доменную зону ru.

О принятых мерах компании должны сообщить в Минцифры РФ не позднее 15 марта. Если возникнут отказы – также об этом сообщить.

Напомним, что россияне сегодня проснулись в стране, отключенной еще и от международных платежных систем Visa и Mastercard. Теперь своими банковскими картами они могут рассчитываться только на родине, а также в 7 государствах – большинство из которых постсоветские.

Сейчас там огромная паника - Мария Барабаш о санкциях против России

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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