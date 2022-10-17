Россиян на въезде в Молдову "фильтруют": Майя Санду рассказала, кого не пускают в страну

Майя Санду предупредила, если Россия будет угрожать Молдове, страна будет защищаться.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что россияне, которые после объявления мобилизации в РФ активно бросились за границу, въезжая в ее страну, проходят особую проверку.

Такое заявление она сделала во время совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну", — сказала Санду.

В СМИ тем временем сообщают, что многие российские мужчины, прилетевшие в Кишинев, жалуются на то, что их разворачивают на границе и отправляют обратно в Россию.

Кроме того, Санду подчеркнула, что если Россия каким-то образом будет угрожать территориальной целостности Молдовы, страна будет принимать меры для своей защиты. В подтверждение своих слов она напомнила, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину ведет переговоры с партнерами по содействию в усилении обороноспособности Молдовы.

Напомним, ранее президент Майя Санду предупредила, если жители Приднестровья, имеющие двойное гражданство, поедут воевать на стороне России в Украину после призыва, Молдова может лишить их гражданства. По ее словам, Молдова проводит консультации с Москвой, чтобы предотвратить случаи призыва своих граждан.

Читайте также: