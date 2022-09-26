Россиян не остановят ржавые автоматы: эксперт предполагает, что мобилизованным оккупантам могут дать оружие 1891 года

По его словам, оккупанты действительно извлекают из запасов ржавые автоматы Калашникова и форму образца Первой чеченской войны.

Плохое материально-техническое обеспечение армии РФ не остановит путинский режим и его агрессивные планы.

Об этом заявил главред Defense Express Олег Катков в эфире общенационального телемарафона.

"Плохое обеспечение повлекло за собой увольнение во время этой же мобилизации человека в Минобороны РФ, который отвечал за материальное обеспечение. Когда человека такого ранга снимают через два дня после начала, то это о многом говорит", — отметил Катков.

По его словам, оккупанты действительно достают из запасов ржавые автоматы Калашникова, форму образца Первой чеченской войны.

"Это будет продолжаться. Но не надо считать, что это может остановить (россиян. – ред.). У них закончатся ржавые автоматы, возьмут ржавые СКС (советский самозарядный карабин Симонова, который производили до начала 1950-х годов). Закончатся СКС, возьмут ППП (пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина), закончатся ППП – возьмут "мосинки" (военная винтовка Мосина образца 1891 года, так называемая "трехлинейка", которую использовали еще военные силы Российской империи).

Тоже самое с формой: закончится форма Первой чеченской – дойдут до формы Первой мировой. Здесь нет предела, на котором Россия может остановиться", — убежден главред Defense Express.

Ранее нововмобилизованные оккупанты выкладывали в Сеть фото ржавых автоматов, которые им раздало командование.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне для мобилизованных из ОРДЛО действительно снимали с хранения устаревшие винтовки Мосина.

Читайте также: