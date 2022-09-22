Россиян попустили на Генассамблее ООН, а для украинского президента сделали до сих пор невиданное исключение

Украина способна вернуть все свои территории с помощью оружия, но нужно время и помощь, так президент Владимир Зеленский накануне виртуально обратился в Генассамблею Организации Объединенных Наций.

Встречи высокого уровня в Нью-Йорке проходят на фоне очередной эскалации, спровоцированной заявлениями Путина о псевдореферендумах и мобилизации. Это не помешало его министру Лаврову приехать в Нью-Йорк, говорится в ТСН.

Заявления о фальшивых референдумах, мобилизации и новых угрозах ядерным оружием Путин придержал на время, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генассамбелю ООН — организацию, призванную беречь мир. Впрочем, этот очередной плевок в лицо мирового порядка оказался явно не столь эффектным, как надеялись в Кремле. Ни удивить, ни тем более напугать никого не удалось.

Подсанкционный российский министр Сергей Лавров с сигаретой в зубах уклоняется от вопросов и спешит укрыться за дверью ООН. Соединенные Штаты впустили его в страну только благодаря членству России в ООН, которая, в отличие от российской верхушки, выполняет свои обязательства.

«Даже если российским дипломатам выдали визы, значит они могут кружить вокруг штаб-квартиры в радиусе исключительно 25 миль. Они не имеют права уезжать за пределы радиуса 25 миль без разрешения Вашингтона. К счастью, аэропорт находится на расстоянии 16 миль и они могут не спрашивая разрешения у государственного департамента, валить из Нью-Йорка в любой момент», — рассказывает постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

За громкими угрозами Путина применить ядерное оружие мировые лидеры слышат его отчаяние – Россия проигрывает войну. И ни объявления фейковых референдумов, у которых нет юридической силы, ни мобилизация, только до смерти испугавшая россиян, не смогли это скрыть. Премьер-министр Канады Трюдо называл это крахом Путина. Глава правительства Великобритании Трасс – проявлением его слабости. Президент Франции Макрон – ошибкой. Президент США Байден, выступая на Генассамблее, пообещал: мировая коалиция и дальше будет стоять за справедливое завершение войны.

"Как и вы, Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась на справедливых условиях, на условиях, под которыми мы все подписались: нельзя захватывать территорию страны силой. Единственной страной, которая стоит на этом пути, является Россия, поэтому мы, каждый из нас в этом органе, решили поддерживать принципы и убеждения, которые обязуемся защищать как члены Организации Объединенных Наций. Мы должны быть четкими, твердыми и твердыми в своих решениях. Украина имеет такие же права, как и каждое суверенное государство. Мы будем солидарны с Украиной, мы будем солидарны против агрессии России. Точка", — заявил Байден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшие действия. После успешного контрнаступления, рассказал Столтенберг в эксклюзивном комментарии ТСН, он убеждает партнеров: Украине нужно предоставлять более высокоточное оружие.

«Это очень обнадеживающе и свидетельствует о профессионализме украинских сил, мужестве украинского народа, а также о силе украинского политического руководства. Мое сегодняшнее послание заключалось в том, что членам НАТО нужно активизировать и усиливать поддержку Украины. Это об Украине, но также об их собственной безопасности. Очень важно, чтобы президент Путин не победил в Украине. Нам нужно продолжать и предоставлять еще более совершенное оружие», – отмечает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг.

Украина не хочет затягивать войну и давать врагу перезимовать на оккупированных территориях – это лишь даст России время укрепиться и построить свои линии обороны. Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении к участникам Генассамблеи. Украина способна вернуть все свои территории, но нужно наступательное дальнобойное оружие, а также противовоздушная оборона, деньги и поддержка. От дальнейшего ограничения России в таких организациях как ООН до признания ее страной-террористкой на всех возможных уровнях. Украина требует создать международный трибунал, который осудит военные преступления, а также передать Украине замороженные российские активы в качестве компенсации за ущерб.

«Мы можем вернуть украинское знамя на всю нашу территорию. Мы можем сделать это силой оружия, но нам нужно время. Мы пытались это ускорить, пытались реализовать основные положения Устава ООН для Украины путем переговоров. Но Россия опасается настоящих переговоров и не хочет выполнять никаких честных международных обязательств. Она лжет всем. Как это характерно для агрессоров, для террористов», – заявил Зеленский.

В зале это обращение слушали не только украинские дипломаты, но и первая леди Елена Зеленская. Это было единственное выступление, после которого участники Генассамблеи аплодировали стоя. Не все - семь государств голосовали против того, чтобы президент Украины мог выступить в записи – Беларусь, Куба, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Сирия и Россия. Семь стран против ста одной, которые были за.

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