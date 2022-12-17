Россиян все больше беспокоит цена войны: директор ЦРУ оценил угрозу режиму Путина

Среди граждан РФ растет обеспокоенность убытками для экономики и по поводу их будущего.

В России растет обеспокоенность ценой войны против Украины, однако для власти президента Владимира Путина это пока не представляет угрозы.

Такую оценку дал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS.

Он отметил, что из-за войны против Украины репутация России была очень подорвана. В стране-агрессоре на сегодняшний день растет обеспокоенность убытками для экономики и по поводу будущего россиян.

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"Российское население, похоже, все больше беспокоит цена войны. Дело в том, что когда Путин начал в конце сентября частичную мобилизацию, из страны убежало больше россиян призывного возраста, чем он смог собрать и отправить на фронт", – обратил внимание директор ЦРУ.

В то же время, он отметил, что на этом этапе режиму российского диктатора, вероятно, ничего не угрожает.

"Я не считаю, что это представляет непосредственную угрозу его (Путина – ред.) власти. По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим", – сказал Бернс.

Напомним, накануне издание The Moscow Times сообщило, что по поручению Кремля в России запустили конвейер положительных новостей о Путине. Все потому, что у россиян растет тревожность и накопилась усталость от продолжительной войны.

В то же время, в начале декабря появились данные независимых российских опросов, которые свидетельствуют, что граждане России устали от боевых действий, однако до сих пор поддерживают войну против Украины.

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