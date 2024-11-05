Россиян заставляют идти вперед любой ценой: в Третьей штурмовой рассказали об "электросамокатных штурмах" врага

В Харьковской области вражеские пехотинцы идут в атаку на своих двух, иногда используя экзотический колесный транспорт.

В Харьковской области идут интенсивные штурмы, иногда с применением механизированных сил, иногда пехота атакует на странной колесной технике.

Об этом рассказал Александр Бородин в эфире "Суспільне новини", пресс-офицер третьей штурмовой бригады.

По словам Бородина, механизированные силы – танки и БМП – достаточно умело "разбираются" украинскими FPV-дронами и артиллерией. Также уничтожают и вражеских пехотинцев, которые идут в атаку на своих двух, иногда используя экзотический колесный транспорт.

"От нестандартных "буханок" и до очень необычных средств типа электросамокатов, к примеру, скутеров. Фишка в том, чтобы максимально быстро добраться до позиции любой ценой, чтобы не быть уничтоженными стрелковым оружием или FPV-дронами", – рассказал пресс-офицер третьей штурмовой бригады.

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