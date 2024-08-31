Россиянам будет не до наступления на Покровск: эксперт указал на слабое место окупантов

У прорывающихся на Покровском направлении российских подразделений неподготовленные и неукрепленные фланги.

Во время наступления на Покровском направлении российские оккупанты глубоко вклинились на узком участке фронта и поставили себя под угрозу сокрушительных ударов ВСУ с флангов.

На это обратил внимание военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 канала.

По его словам, россияне прорвались в сторону Покровска на 50 километров от Донецка, а ширина фронта – всего 15-20 километров. При этом у окупантов неподготовленные и неукрепленные фланги.

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"Как только генерал Сырский найдет резервы для ударов по флангам, то россиянам будет не до прорывов в сторону Покровска. Они постараются прикрыться от ударов", — подчеркнул эксперт.

Роман Свитан отметил, что российское командование тоже понимает эту угрозу, поэтому уменьшает давление в сторону Покровска, развернув свои штурмовые подразделения больше на юг, чтобы выдавить украинские гарнизоны и расширить клин.

"У Сырского есть 1,5-2 недели, пока россияне не расширят свой клин. У нас есть возможность его срезать, поэтому нужно подождать. Думаю, что Сырский не просто так находился несколько дней на этом участке фронта. В ближайшее время мы увидим определенные действия там со стороны ВСУ", – подытожил эксперт.

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Напомним, россияне осуществляют две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытаются окружить позиции ВСУ между Мирноградом и Гродовкой.

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