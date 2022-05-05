"Россиянам дали новое говно": Ким рассказал об усилении обстрелов на Николаевщине и о том, как изменилась риторика оккупантов

Российские захватчики всю ночь бомбили Николаевскую область.

Оккупанты в ночь на 5 мая интенсивно обстреливали Николаевскую область, несколько людей получили получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

По его словам, по состоянию на 10:30 информации о жертвах нет, однако ранены в результате обстрелов.

"Сегодня всю ночь нас бомбили. Плотнее стали к 9 мая, ко дню "позора" России, уплотняется наша бомбардировка. Многие убытки материальные — переживем. Главное, что нет жертв, слава Богу", — сказал Ким.

Он также напомнил, что россияне сначала распространяли идущие в Украину пропаганду мол "освобождать" русскоязычных. Но сейчас они забыли, зачем эта "спецоперация". Риторика пропаганды Кремля поменялась.

"Связано это с тем, что тероборона, так точно вся русскоязычная, здесь дает им "люлей", "щей" и русским отборным матом шлет за кораблем в гости. И как-то – и исчезло все, забыли зачем эта "спецоперация". Такое ощущение, что у россиян вместо памяти только дискета 8 дюймов или на три с половиной... Вынули, вот вам новое говно, ешьте дальше... Главное, никакой логики... Вся риторика изменилась, все забыли, теперь надо просто убивать украинцев, говорят они в телевизоре, что надо убивать украинцев и будет величие. А если у русских телевизор забрать? По сторонам посмотрел, стены в говне, ковры висят, ущербно все. Получается, от величия только телевизор возле русских домов стоит. А если его выключить, то, наверное, через неделю на стены будут лезть, некому будет высказывать о "великой российской стране", — сказал Ким.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что за минувшие сутки в Николаевской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 15 человек.

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