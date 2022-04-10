Россиянам десятилетиями прививали доминирование "русской" расы, которое при Путине перерос в бытовой фашизм

Еще при Сталине русский народ неофициально начали делать "нацией господ".

Как и откуда у россиян появились планы уничтожить все украинское? Это не «изобретение» Путина, ведь русский бытовой фашизм спровоцировала агрессивная сеть захватнических войн царской империи. Нация россиян сформироваться не успела, поэтому вместо национальных идей россиянам вливали – великодержавный шовинизм. То есть угнетение всех остальных народов евразийской империи.

Об этом говорится в ТСН.

«Евразийский народ – это только русский народ. Другие народы остаются евразийскими, пока находятся в магнитном поле русского народа. Как-то люди не понимают, что выпав из этого поля, они становятся либо второсортным европейским, либо второсортным азиатским народом», — говорится в одном из роликов для россиян.

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Затем шовинизм лелеют большевики и товарищ Сталин. 24 мая 1945 года в Кремле Генералисимус поднимает тост за русский народ как наиболее выдающуюся нацию среди входивших в СССР. Тогда же Сталин называет россиян «руководствующей, управляющей силой» – утвердив доминацию над остальными народами.

В русле этого руководства красного диктатора русский народ неофициально начали делать «нацией господ». Навязывалось мнение, что на самом деле все остальные народности СССР являются второсортными, им активно придумывались оскорбительные прозвища и эпитеты – хохлы, чурки, азеры, хачи, которых только слов не содержит болезненное сознание условного обладателя титульной русской расы. Это имперское клеймо превосходства – не только на простых постсоветских россиянах.

Как доказательство тому стихотворение Иосифа Бродского – одного из более талантливых русских поэтов. Стихотворение посвящено независимости Украины.

«Как говорил картавый,

«время покажет Кузькину мать», руины,

кости посмертной радости с привкусом Украины.



То не зелено-квитный, траченный изотопом,--

жовто-блакытный реет над Конотопом,

скроенный из холста, знать, припасла Канада.

Даром что без креста, но хохлам не надо».

Владимир Путин и его боевые пропагандисты за 20 лет планомерной промывки мозгов дали российскому народу возможность легализовать свой ранее скрытый бытовой фашизм. "Сейчас 82% россиян точно повторяют фразеологию немцев в 1935 году", — утверждает российский репортер Александр Невзоров.

Фактически сложилась ситуация, когда фашизм россиянам прививали даже не 20, а 70 лет. К тому же заворачивая его в знамена антифашизма народа-победителя. И добились столь сильное ментальное искажение – это уже даже не социальный, а медицинский диагноз.

Откуда у россиян фашизм и желание уничтожать все украинское

«Надо консультироваться с медиками, с какой скоростью выводится зараза из организма. Те поколения, которые будут формироваться – их нужно отрезать от старика. Сейчас у нас нет никакого поколения между 18 и 30 годами, которое совершенно отчаяно. И имеющее собственное видение – потребительское. Есть абсолютно пропутинское поколение от 30 до 50 лет. И совершенно постсоветское поколение от 50 лет. Мы должны просчитать время, что все эти люди должны отойти», – говорит историк Василий Павлов.

Как именно Украина после победы должна денацифицировать Россию? Через трибуналы, которые юридически оформят всеобщую вину россиян, а параллельно – через национальный ренессанс малых народов империи.

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