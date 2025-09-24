Россиянам и дальше придется привыкать к "дроновым санкциям" СБУ, - эксперт

В России дроны атаковали завод "Газпром нефтехим Салават"

СБУ ужесточает дроновые санкции против россии: целями Службы стали объекты по всей территории врага и россияне должны к этому привыкать.

Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько.

По мнению Копытько, Трамп изменил свою риторику, в том числе, под влиянием "дроновых" ударов по России. "Обратимся к традиционной рубрике "Малыш и друзья вводят санкции". Что-то постоянно горит в Крыму. Есть удары по Москве, Астрахани, Башкортостану. В последнем дроны СБУ вторично атаковали один из крупнейших комплексов с полным циклом переработки", - пишет эксперт.

Эксперт отмечает, что сегодня простреливается вся российская территория от Балтики до Урала. "СБУ второй раз за короткий срок дотянулась дронами на расстояние 1 400 километров. Поражающее достижение. Значение имеет не только сам факт атаки, но и то, что удар повторный, но отразить его россия не способна", - считает Копытько.

"Возможности получать сверхприбыли для России теперь ограничено. Россия уже вынуждена повышать НДС до 22% и объективно заключена в войну", - резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что дроны СБУ второй раз через неделю поразили "Газпром Нефтехим - Салават" в российском Башкортостане. Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов. Расстояние от территории Украины до цели – около 1400 километров.