Россиянам на фронте не хватает "пушечного мяса": обучение в военных заведениях РФ заканчивают досрочно — Генштаб

Выпускники пополнят сухопутные войска оккупационной армии, которые несут наибольшие потери в войне.

Колоссальные потери, которые несут российские захватчики во время войны в Украине, заставляют военное руководство государства-агрессора предпринимать экстраординарные меры.

Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Чтобы пополнить личный состав подразделений оккупационной армии, осуществляющей военную агрессию в Украине, руководством вооруженных сил Российской Федерации принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

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"При этом выпуски из ВВУЗ, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил Российской Федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками", — уточнили в Генштабе ВСУ.

Таким образом, речь идет о пополнении именно пехотных подразделений, которые становятся "пушечным мясом" на поле боя с украинскими защитниками.

Напомним, президент России Владимир Путин во время второй волны мобилизации в РФ не сможет нормально обеспечить сотни тысяч "мобиков" даже бронежилетами и шлемами.

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