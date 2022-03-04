"Россиянам не хватает еды, техника в плохом состоянии": комментарий чиновника для Financial times

Чиновники из Министерства обороны Запада считают, что российским военным не хватает еды, а техника в плохом состоянии – Financial times / Associated Press

Западная разведка не может сказать точно, произошло ли это из-за плохой подготовленности России к вторжению, или возникли трудности из-за сильного сопротивления украинской армии.

В комментарии для Financial times неназванное должностное лицо одного из Министерств обороны Запада отмечает: "Им (российским войскам — ред.) не хватает продовольствия. На юге солдаты более профессиональны: почти нет призывников, вооружение лучше".

Также он подчеркнул, что еды россиянам часто не хватает, а техника постоянно выходит из строя. При этом представители западной разведки говорят, что пока не понятно, произошло ли это потому, что Россия не планировала вторжение и не была готова к нему, или такие большие трудности возникли из-за сопротивления украинских войск.