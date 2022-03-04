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"Россиянам не хватает еды, техника в плохом состоянии": комментарий чиновника для Financial times

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"Россиянам не хватает еды, техника в плохом состоянии": комментарий чиновника для Financial times

Чиновники из Министерства обороны Запада считают, что российским военным не хватает еды, а техника в плохом состоянии – Financial times / Associated Press

Западная разведка не может сказать точно, произошло ли это из-за плохой подготовленности России к вторжению, или возникли трудности из-за сильного сопротивления украинской армии.

В комментарии для Financial times неназванное должностное лицо одного из Министерств обороны Запада отмечает: "Им (российским войскам — ред.) не хватает продовольствия. На юге солдаты более профессиональны: почти нет призывников, вооружение лучше".

Также он подчеркнул, что еды россиянам часто не хватает, а техника постоянно выходит из строя. При этом представители западной разведки говорят, что пока не понятно, произошло ли это потому, что Россия не планировала вторжение и не была готова к нему, или такие большие трудности возникли из-за сопротивления украинских войск.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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