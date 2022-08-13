Россиянам не удается полностью оккупировать Луганщину, враг выжигает землю на въездах в область — Гайдай

Российским солдатам не удается выйти на админграницы Луганщины.

Именно поэтому оккупанты выжигают землю на въездах в Луганскую область. Им не удается преодолеть даже несколько километров области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Трудно посчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу", — подчеркнул он.

В частности, россияне атакуют Бахмут со стороны Попасной.

Накануне, 12 августа, захватчики попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки. Впрочем, разведка боем завершилась очередным отступлением.

"Около десяти раз захватчики бросались в разведку, впрочем, украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили врага, который продвигался по этим направлениям", — рассказал Гайдай.

Фото: Сергей Гайдай

За сутки вблизи девяти населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары. За последнюю ночь армия агрессора выпустила три ракеты, четырежды применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды – минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага.

Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлениях, продолжаются боевые действия. Детальней о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Недозахват Луганщины: рашистам не по зубам оккупировать весь регион. Сергей Гайдай в ТСН

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