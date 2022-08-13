Россиянам не удалось атаковать на юге, враг отошел – Генштаб

Российские войска пытаются наступать на юге Украины.
На Южнобужском направлении россияне пытались вести наступательный бой в направлении Сухого Пруда — Лозового. Оккупанты агрессорки России успеха не имели. Враг отошел.
Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 13 августа.
На Южнобужском направлении россияне совершали обстрелы из танков и артиллерии в районах Посад-Покровского, Степной Долины и еще 27 населенных пунктов. Вражеская армия нанесла авиационные удары возле Осокоровки и Андреевки.
Кроме того, российские войска продолжали ведение воздушной разведки БПЛА.
Напомним, начались 171 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытаются наступать на Краматорском и Авдеевском направлении, продолжаются боевые действия. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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