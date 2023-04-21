Россиянам не удалось окружить ВСУ в Марьинке – американские аналитики

Российские оккупационные войска безуспешно пытались оцепить Вооруженные силы Украины в Марьинке Донецкой области.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на Генштаб подчеркивают, что украинские силы отразили многочисленные российские атаки на Марьинку и Победу. Населённые пункты расположены 23 и 27 км юго-западнее Донецка.

Между тем связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что оккупанты пытались оцепить украинские силы в Марьинке и безуспешно восстановили наземные атаки вблизи Невельского и Первомайского.

Также в ISW отмечают, что другой российский источник утверждал, что армия РФ продолжали атаковать Марьинку и Невельское, а также продолжающиеся бои в районе Новобахмутовки, что примерно 15 км северо-западнее Авдеевки. "Российский "военкор" утверждал, что украинские силы пытались контратаковать в районе Красногоровки (около 9 км к северу от Авдеевки), где сейчас продолжаются бои", — говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что 20 апреля российские войска продолжали безуспешные наступательные действия на линии фронта Авдеевка-Донецк. Тем временем украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки; в 5 км северо-восточнее Авдеевки в Каменце; и в пределах 15 км к западу от Авдеевки в Первомайском, Водяном и Невельском.

Карта боев в Донецкой области. Фото: ISW.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

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