Россиянам нужна мобилизация: офицер ВСУ предположил, когда и откуда оккупанты совершат полномасштабное наступление

В то же время, провокацию оккупанты могут сделать в любое время, чтобы оттянуть усилия ВСУ.
Российскому командованию нужно продолжать мобилизацию и накапливать живую силу, чтобы наступать с территории Беларуси – для этого еще нужно время.
Об этом сказал офицер ВСУ Игорь Лапин в эфире "Эспрессо".
"Я не думаю, что наступление будет раньше февраля, если они хотят действительно наступление, а не фейк движение. Россиянам нужно продолжать мобилизацию и накапливать живую силу. Более того, есть определенные трудности с техникой. У Лукашенко запас техники не такой большой", — сказал Лапин.
Он также добавил, что не верит в мощь потенциала армии Беларуси. По мнению офицура ВСУ, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "не сильно захочет свои штыки, на которых держится его власть, отправить в мясорубку в Украину".
"Это фактор, который может сдержать Лукашенко. Есть информация от побратимов из Беларуси, что Лукашенко боится выдавать оружие и делать большую мобилизацию, потому что это оружие может быть повернуто не против Украины. Площадку для россиян он предоставлял, предоставляет и будет предоставлять", — подытожил офицер.
Добавим, что в России создается единая электронная база данных военнообязанных.
Оккупанты в начале 2023 года планируют провести новую волну мобилизации.
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