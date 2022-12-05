Россиянам нужна мобилизация: офицер ВСУ предположил, когда и откуда оккупанты совершат полномасштабное наступление

В то же время, провокацию оккупанты могут сделать в любое время, чтобы оттянуть усилия ВСУ.

Российскому командованию нужно продолжать мобилизацию и накапливать живую силу, чтобы наступать с территории Беларуси – для этого еще нужно время.

Об этом сказал офицер ВСУ Игорь Лапин в эфире "Эспрессо".

"Я не думаю, что наступление будет раньше февраля, если они хотят действительно наступление, а не фейк движение. Россиянам нужно продолжать мобилизацию и накапливать живую силу. Более того, есть определенные трудности с техникой. У Лукашенко запас техники не такой большой", — сказал Лапин.

Он также добавил, что не верит в мощь потенциала армии Беларуси. По мнению офицура ВСУ, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "не сильно захочет свои штыки, на которых держится его власть, отправить в мясорубку в Украину".

"Это фактор, который может сдержать Лукашенко. Есть информация от побратимов из Беларуси, что Лукашенко боится выдавать оружие и делать большую мобилизацию, потому что это оружие может быть повернуто не против Украины. Площадку для россиян он предоставлял, предоставляет и будет предоставлять", — подытожил офицер.

Добавим, что в России создается единая электронная база данных военнообязанных.

Оккупанты в начале 2023 года планируют провести новую волну мобилизации.

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