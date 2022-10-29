Россиянам предлагают убивать украинцев в обмен на списание долгов за коммуналку — СБУ

Россия привлекает мужчин на войну в Украине обещаниями закрыть долги за коммунальные услуги.

В России мужчинам предлагают подписывать контракт и идти на войну в Украину в обмен на списание долгов за коммунальные услуги.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, один из пленных россиян, уроженец Белгорода, рассказал, что ему в конце лета пришла повестка из военкомата. Уже там ему и предложили такую "награду" за убийства украинцев.

"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", — рассказывает пленный.

По его словам, "новобранцев" обещали держать на границе с Украиной, однако уже через неделю после подписания контракта его вместе с другими россиянами перебросили в зону боевых действий на Донецком направлении.

Уже через неделю ВСУ разбили это "добровольческое" подразделение. Те, кому удалось выжить, решили добираться пешком до российской границы. Блуждали оккупанты более 3-х недель, пока не попали в украинский плен.

"Не известно, списали ли этому добровольцу его долги. Но свою игру в рулетку со смертью он выиграл, потому что уцелел, в отличие от большинства своих "коллег", — отмечают в СБУ.

Напомним, на территории страны-агрессора стали рассматривать возможность принудительной "трудовой мобилизации" студентов. Если такое решение будет принято, студентов профтехучилищ будут направлять на работу вместо мобилизованных работников предприятий.

Кроме того, в РФ разрешили мобилизовать на войну осужденных за тяжкие преступления.Путинский режим по-прежнему вербует на войну заключенных в российских колониях.

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