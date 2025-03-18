Россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным – СНБО

Российской стороне выгодно нагнетать в инфополе перед разговором президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Бои в пограничных продолжаются в целом постоянно во время широкомасштабной войны, как из-за активности ДРГ врага со стороны Белгородской области, так и артиллерийские дуэли из-за вражеских обстрелов территории Украины.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"То, что россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным – не удивительно. Их главная информационная стратегия – обвинять Украину в нежелании завершить войну, хотя на самом деле по фронту атакуют они, как и с воздуха. И именно Путин затягивает с предложением Трампа прекратить огонь. Но очень очень."

Ранее ряд российских пропагандистских СМИ написали о якобы наступлении ВСУ в Белгородской области РФ.

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