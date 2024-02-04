Россиянам тяжело наступать на Донбассе: аналитики объяснили, что мешает оккупантам

Российские войска с большим трудом совершают свои атаки на фронте, поскольку украинские силы контролируют воздушное пространство с помощью беспилотников. В качестве примера приводится недавний провальный штурм российской колонны бронетехники в Донецкой области, что доказывает неспособность российских захватчиков противостоять ударам украинских беспилотников.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

3 февраля один из российских военных блогеров заявил, что "настоящие патриоты" отреагировали на кадры неудачного штурма 30 января с критикой и разочарованием.

Он подверг критике экспертов, которые часто выступают на телешоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Эти эксперты отреагировали на кадры поражения ложными заявлениями о том, что у российских войск достаточно система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиостанций, чтобы отражать украинские беспилотники с функцией наблюдения с высоты птичьего полета.

"Ссылаясь на личные разговоры с российскими военнослужащими на передовой, блогер утверждал, что такие заявления пропагандистов не соответствуют действительности и что российские фронтовые командиры считают подаренные радиостанции более ценными, чем предоставленные государством танки и боевые машины пехоты из-за дефицита радиооборудования", — говорится в отчете.

Несколько военных блогеров, продолжает ISW, сетовали на то, что российское военное командование вряд ли будет обеспокоено использованием украинских беспилотников и предупреждениями экспертов о смертельной опасности для оккупационных войск. Блогеры предупредили, что многие российские военнослужащие погибнут из-за превосходства украинских беспилотников на фронте, назвав этот вопрос "одной из самых больших проблем России на данный момент".

Ранее сообщалось, что российские блогеры, поддерживающие войну против Украины, начали выражать разочарование по поводу длительных тактических ошибок ВС РФ. Они тоже критикуют командование.

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