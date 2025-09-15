Россиянам удалось забежать в Ямполь, а Силы обороны начали на них охоту — DeepState

В Ямполе продолжаются бои / © Deepstatemap

В поселке Ямполь Донецкой области оккупанты, одетые в гражданскую одежду, открыли огонь из автоматического оружия.

Об этом сообщает DeepState.

Аналитики предоставили доказательства очередного нарушения норм международного права со стороны российских военных.

«Очередное нарушение норм международного права со стороны московитов, которые, по всей видимости на кадрах, в гражданской одежде ведут огонь из автомата», — сообщают специалисты.

Россиянам удалось забежать в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту. Враг прячется в хатах / © Deepstatemap

По данным сил обороны, российским подразделениям удалось прорваться в населенный пункт, однако сразу началось их уничтожение. Враг пытается прятаться в жилых домах, подвалах и погребах, используя местных жителей, которые не успели эвакуироваться как «живой щит».

«Капам удалось забежать в Ямполь, но Силы Обороны сразу начали на них охоту. Враг прячется в домах, подвалах, погребах и т.д. Особо стоит отметить, что в работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а русская, пользуясь этим скрывается в самих домах», — отметили эксперты.

Фиксация россиян в этом районе происходит не в первый раз. Украинские военные предупреждают, что враг и дальше будет пытаться активизироваться на этом направлении, поскольку Ямполь является важным населенным пунктом для контроля позиций на востоке.

В настоящее время в поселке продолжаются активные бои.

Напомним, ВСУ уволили село на Покровском направлении в Донецкой области. В Генштабе сообщили, как 225-й штурмовой полк зачистил населенный пункт.