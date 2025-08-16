- Дата публикации
Категория
Война
- Количество просмотров
- 929
- Время на прочтение
- 1 мин
Россиянам удалось захватить Зеленый Гай — Deep State
Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой Харьковской области и Попового Яра Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.
«Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой и Попового Яра», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что Силам обороны после нескольких трудных дней удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию в районе Доброполья по отрезку населенных пунктов Весело-Золотой Колодец-Кучеров Яр.