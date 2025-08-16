ТСН в социальных сетях

Россиянам удалось захватить Зеленый Гай — Deep State

Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой Харьковской области и Попового Яра Донецкой области.

Светлана Несчетная
Российские войска

Российские войска / © Associated Press

Российские захватчики оккупировали Зеленый Гай и продвинулись возле Лозовой Харьковской области. Также оккупанты продвинулись вблизи Попового Яра Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект Deep State.

«Карта обновлена. Враг оккупировал Зеленый Гай, а также продвинулся вблизи Лозовой и Попового Яра», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Силам обороны после нескольких трудных дней удалось в определенной степени стабилизировать ситуацию в районе Доброполья по отрезку населенных пунктов Весело-Золотой Колодец-Кучеров Яр.

