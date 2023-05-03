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Россиянам установили новую дату, к которой они должны захватить Бахмут: Маляр о ситуации в городе

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
4985
Время на прочтение
1 мин
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Россиянам установили новую дату, к которой они должны захватить Бахмут: Маляр о ситуации в городе

Фото: скриншот с видео

За Бахмут уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои.

Россия будет пытаться захватить Бахмут до 9 мая. Пока это единственная правда, о которой говорят пропагандисты Кремля.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, армия РФ получила приказ захватить Бахмут до 9 мая, ведь в Москве любят символизм. Однако это слабая сторона окупантов, поскольку они предсказуемы.

Оборона Бахмута не дает врагу продвигаться.

"Несмотря на то, что местами им удается продвинуться, военные задачи выполняются. Город они не захватили, мы уничтожаем технику, лучшие подразделения и ослабляем их наступательный потенциал", – отметила Маляр.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов тоже прокомментировал планы главы Кремля Владимира Путина и командование армии РФ захватить Бахмут до 9 мая.

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Дата публикации
Просмотры
4985
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