Россиянам в Грузии советуют скрывать национальность и как "оберега" одевать футболки с украинским флагом

Рядовые Грузины оказывают давление на свое правительство, чтобы поддержать санкции против РФ.

300 военнослужащих из Южной Осетии отказались сразиться за путинский режим на Донбассе. Они покинули позиции и вернулись домой. Это подтвердил Эдуард Кокойты, бывший самопровозглашенный президент никем не признанной республики. Между тем в Грузии, от которой эту землю Россия оторвала в 2008 году, не утихает народное возмущение из-за позиции своего правительства относительно войны против Украины.

Об этом говорится в ТСН.

145 пар детской обуви перед парламентом в Тбилиси – молчаливое, жуткое упоминание о погибших в Украине детях за месяц войны. Грузинский доброволец показывает церковь в Ирпене – то, что осталось от города и окрестностей после варварского обстрела.

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Официальный Тбилиси в отличие от отдельных граждан, никого наказывать не спешит. В конце февраля он не присоединился к санкциям всего цивилизованного мира против России, грузинский премьер прямо на камеры заявил: Грузии это невыгодно.

Несмотря на войну, которой путинский режим отрезал от Грузии Абхазию и Южную Осетию в 2008, превратив их в такие же непризнанные никем в мире республики, как и наше ОРДЛО. После такого заявления 1 марта Украина немедленно отозвала своего посла из Грузии. За неприсоединение к санкциям и за «создание препятствий для добровольцев, которые хотят нам помочь». Теперь президент Грузии принимает министра иностранных дел Польши, которая сейчас председательствует в ОБСЕ.

Нападение российских оккупантов на сайте ее администрации называют "нынешним конфликтом в Украине". Саломе Зурабишвил отмечает важные шаги, которые Польша делает в поддержку Украины и наших беженцев, в то время как в ее родной стране — под грузинскими и украинскими флагами хоронят героев, погибших на войне с российскими оккупантами.

Несмотря на отсутствие прямых рейсов, в Грузию сейчас массово прибывают россияне, с начала февральского наступления массово бегущие из страны от мобилизации, от санкций, от обесценивания рубля, от цензуры. Им те, кто уже в Грузии советуют, скрывать, что они россияне, врать, что, например, из Латвии, а также купить себе футболки с украинской символикой как «оберег».

300 военнослужащих из Южной Осетии отказались биться за путинский режим в Донбассе

Главные направления, куда уезжают те, у кого нет Шенгенских виз или заранее приобретенных паспортов – турецкий Стамбул, армянский Ереван и грузинский Тбилиси. Город встречает приезжих надписями и наклейками с напоминанием об агрессии, их смывают и срывают. Они появляются снова.

Российская банковская система МИР в Грузии до сих пор не работает, хотя были отдельные попытки открыть ей доступ, но Нацбанк четко заявил: этого не будет. Практически покинул грузинское пространство единственный российский банк – местный филиал ВТБ. Ну а транспортная перевозка – второе, кроме финансового, реальное направление, где Грузия была бы реально способна на санкции – не работает и так. Авиационное сообщение прекращено с 2019 года, сухопутное — с 2020. Между тем, в парламенте непризнанной Южной Осетии объявляют, что скоро проведут референдум о присоединении к России. С российского совета федерации им ответили: ждем.

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