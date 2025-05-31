Россиянам выплатили деньги за сбитие F-16: The Telegraph назвал сумму

Истребитель F-16 / © Associated Press

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Российская компания Fores, специализирующаяся на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей (около $200 000) двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к сбитию первого американского истребителя F-16 в Украине.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Официально не сообщается, когда именно был якобы сбит F-16. Издание пишет, что с момента передачи F-16 в августе 2024 года Украина потеряла, по меньшей мере, три таких истребителя, двое пилотов погибли. Лишь одна потеря подтверждена как результат вражеского огня, остальные — в процессе расследования.

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«Эти премии являются частью более широкой российской тактики стимулирования военных к активному уничтожению западной техники. Fores ранее объявляла вознаграждения за уничтожение танков НАТО в Украине, и уже осуществила ряд таких выплат», — отмечает издание.

Напомним, 16 мая была потеряна связь с истребителем F-16. Украинский истребитель выполнял задачи по отражению воздушного нападения РФ. Пилот выжил.

По предварительной информации, летчик уничтожил три воздушных цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Впрочем, на борту возникла нештатная ситуация.